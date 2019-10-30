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Стенограма розмови Трампа та Зеленського неповна, - чиновник

Новини » Політика    30.10.2019 - 08:22
Стенограма розмови Трампа та Зеленського неповна, - чиновник
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

У стенограмі відсутні деякі фрази щодо Байдена

У стенограмі телефонної розмови глави Білого дому Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського відсутні деякі фрази щодо екс-віце-президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена. Про це заявив співробітник Ради національної безпеки Алекс Віндман під час свідчень в Конгресі в рамках імпічменту, передає The New York Times.

За даними видання, Відман, попри намагання, не зміг додати до стенограми телефонної розмови деякі фрази щодо головного політичного конкурента Трампа. Йдеться, що пропущені фрази стосувалися висловлювання Трампа про існування записів Байдена щодо корупції в Україні та згадок Зеленським компанії Burisma.

Зазначається, що дані свідчення американського чиновника змусять слідчих поставити додаткові питання співробітникам Білого дому, які мали доступ до розмови Трампа та Зеленського. Однак пропущені фрази не змінюють сенс скарги, яка була подана викривачем після спілкування президентів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-заступник колишнього радника Трампа з національної безпеки Чарльз Купперман відмовився свідчити перед Конгресом в рамках процедури імпічменту президента США, попри повістку.

Також РБК-Україна писало, що співробітник Державного департамента США з питань України Філіп Рікер дав свідчення в Конгресі в рамках процедури імпічмента Трампа. Він заявив, що не володіє інформацією щодо затримки військової допомоги Україні.

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