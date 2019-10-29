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У США допитали присутнього під час розмови Трампа з Зеленським чиновника

Новини » В світі    29.10.2019 - 16:06
У США допитали присутнього під час розмови Трампа з Зеленським чиновника
Фото: Володимир Зеленський і Олександр Віндман (saraacarter.com)

Александр Віндман висловив стурбованість розмовою Трампа з Зеленським

Директор з європейських справ в Раді національної безпеки США Александр Віндман, який був присутній під час телефонної розмови між президентами Америки Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, дав свідчення у Конгресі по справі про імпічмент американського президента. Про це повідомляє Reuters.

Під час вступного словами Віндман заявив, що був стурбований телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.

"Я не думав, що було б правильним вимагати, щоб іноземний уряд проводив розслідування щодо громадянина США, і я був стурбований наслідками підтримки України з боку уряду США. Я усвідомив, що якби Україна продовжила розслідування щодо Байденса і Бурісми, це, ймовірно, було б витлумачено як підтримка однієї з партій. Все це підірвало б національну безпеку США", - повідомив Віндман.

Повідомляється, що Віндман став першою людиною, яка дала свідчення у справі про імпічмент президента США, який був свідком телефонної розмови між Трампом і Зеленським 25 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Палата представників Конгресу США в четвер, 31 жовтня, буде розглядати резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. Документ встановить порядок публічних слухань і дозволить публікацію записів допитів свідків.

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