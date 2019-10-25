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Адвокати Болтона ведуть переговори щодо його свідчень в Конгресі

Новини » Політика    25.10.2019 - 20:01
Адвокати Болтона ведуть переговори щодо його свідчень в Конгресі
Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Поки невідомо, чи свідчитиме Болтон перед Конгресом

Адвокати колишньго радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джона Болтона ведуть переговори з комітетами Палати представників щодо дачі свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. Про це повідмоляє телеканал CNN.

Як повідомляється, адвокати Болтона ведуть переговори з комітетами з питань розвідки, нагляду та закордонних справ. Деякі представники Демократичної партії в комітетах заявили, що колишньому раднику Трампа необхідно дати свідчення в Конгресі.

Крім того, минулого тижня колишній головний радник Трампа з питань Росії Фіона Хілл, заявила, що була свідком правопорушень в американській зовнішній політиці. Також вона повідомила, що Болтон закликав її повідомити про виявленні порушення юристу Ради нацбезпеки.

За даними джерел CNN, Хілларі розповіла Конгресу про те, що Болтон особисто називав адвоката американського президента Руді Джуліані "ручною гранатою", яка "збиралася всіх підірвати".

Зазначається, що наразі невідомо, чи буде Болтон все ж давати свідчення в американському Конгресі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє американських топ-чиновників дадуть свідчення в Конгресі США в рамках процедури імпічменту глави Білого дому Дональда Трампа. Зокрема, 31 жовтня перед конгресменами виступить спеціальний помічник президента та старший директор Ради національної безпеки з питань Європи та Росії Тімоті Моррісон.

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