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Екс-заступник Болтона відмовився давати свідчення в Конгресі щодо імпічменту Трампа

Новини » В світі    28.10.2019 - 17:09
Екс-заступник Болтона відмовився давати свідчення в Конгресі щодо імпічменту Трампа
Фото: Чарльз Купперман (belsat.eu)

Він має намір чекати рішення суду

Колишній заступник екс-радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман відмовився давати свідчення перед Конгресом у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу, незважаючи на повістку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Адвокат Куппермана повідомив, що його клієнт не буде давати показання поки суд не винесе відповідне рішення. Раніше Купперман звернувся до суду, аби той визначив, чи зобов'язаний він давати свідчення, які від нього вимагали представники Демократичної партії США.

Раніше повідомлялося, що адвокати Болтона ведуть переговори з комітетами з питань розвідки, нагляду та закордонних справ. Деякі представники Демократичної партії в комітетах заявили, що колишньому раднику Трампа необхідно дати свідчення в Конгресі.

Нагадаємо, 25 жовтня демократи Палати представників відправили порядку чиновників Білого дому та Державного департаменту для дачі свідчень у Конгресі. Свідчення на початку листопада повинні дати в.о. директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут, заступник директора Програм національної безпеки Майкл Даффі і радник Держдепу Ульріх Брехбуль.

Також РБК-Україна писало, що співробітник Держдепу по Україні Філіп Рікер дав свідчення в Конгресі. Він сказав, що не знає про затримку військової допомоги Україні.

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