NASA шукає добровольців для імітованої місії на Марсі
Американське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) розпочала набір добровольців для імітованої місії стосовно життя на Марсі. Загалом планується провести три однорічні експерименти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
NASA планують провести імітовані місії на Марсі, під час яких добровольцям доведеться виживати в наземному симуляторі у умовах, що наближені до реальних.
Серед вимог до кандидатів встановлено:
- громадянство Сполучених Штатів Америки;
- відмінне здоров’я;
- вік від 30 до 55 років;
- відсутність шкідливих звичок;
- ступінь магістра в галузі природних наук, інженерії або математики;
- досвід роботи пілотом;
- відмінне володіння англійською мовою.
До кожної місії входитимуть чотири члени екіпажу, які проживатимуть протягом року в модулі Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метрів. Будівлю планують побудувати завдяки технологіям 3D-друку.
Відзначається, що навколишнє середовище модуля буде імітувати проблеми, які можуть виникнути під час місії на Марсі, серед яких:
- обмеження ресурсів;
- збій обладнання;
- затримка зв’язку;
- різні чинники стресу.
Екіпаж, зі свого боку, буде зобов’язаний проводити наукові дослідження, управляти роботами, обмінюватись повідомленнями й використовувати засоби віртуальної реальності.