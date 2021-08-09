NASA шукає добровольців для імітованої місії на Марсі

Американське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) розпочала набір добровольців для імітованої місії стосовно життя на Марсі. Загалом планується провести три однорічні експерименти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA .

NASA планують провести імітовані місії на Марсі, під час яких добровольцям доведеться виживати в наземному симуляторі у умовах, що наближені до реальних.

Серед вимог до кандидатів встановлено:

громадянство Сполучених Штатів Америки;

відмінне здоров’я;

вік від 30 до 55 років;

відсутність шкідливих звичок;

ступінь магістра в галузі природних наук, інженерії або математики;

досвід роботи пілотом;

відмінне володіння англійською мовою.

До кожної місії входитимуть чотири члени екіпажу, які проживатимуть протягом року в модулі Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метрів. Будівлю планують побудувати завдяки технологіям 3D-друку.

Відзначається, що навколишнє середовище модуля буде імітувати проблеми, які можуть виникнути під час місії на Марсі, серед яких:

обмеження ресурсів;

збій обладнання;

затримка зв’язку;

різні чинники стресу.

Екіпаж, зі свого боку, буде зобов’язаний проводити наукові дослідження, управляти роботами, обмінюватись повідомленнями й використовувати засоби віртуальної реальності.