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NASA шукає добровольців для імітованої місії на Марсі

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США , Понеділок 09 серпня 2021 18:20
NASA шукає добровольців для імітованої місії на Марсі Фото: NASA оголосила про набір добровольців для імітації місії на Марсі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американське управління з аеронавтики та досліджень космічного простору (NASA) розпочала набір добровольців для імітованої місії стосовно життя на Марсі. Загалом планується провести три однорічні експерименти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

NASA планують провести імітовані місії на Марсі, під час яких добровольцям доведеться виживати в наземному симуляторі у умовах, що наближені до реальних.

Серед вимог до кандидатів встановлено:

  • громадянство Сполучених Штатів Америки;
  • відмінне здоров’я;
  • вік від 30 до 55 років;
  • відсутність шкідливих звичок;
  • ступінь магістра в галузі природних наук, інженерії або математики;
  • досвід роботи пілотом;
  • відмінне володіння англійською мовою.

До кожної місії входитимуть чотири члени екіпажу, які проживатимуть протягом року в модулі Mars Dune Alpha площею 160 квадратних метрів. Будівлю планують побудувати завдяки технологіям 3D-друку.

Відзначається, що навколишнє середовище модуля буде імітувати проблеми, які можуть виникнути під час місії на Марсі, серед яких:

  • обмеження ресурсів;
  • збій обладнання;
  • затримка зв’язку;
  • різні чинники стресу.

Екіпаж, зі свого боку, буде зобов’язаний проводити наукові дослідження, управляти роботами, обмінюватись повідомленнями й використовувати засоби віртуальної реальності.

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