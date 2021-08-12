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Apple шукає виробника автомобілів для будівництва власного електрокару

Новость на русском →
США , Четвер 12 серпня 2021 16:12
Apple шукає виробника автомобілів для будівництва власного електрокару Фото: Apple шукає виробника автомобілів для будівництва власного електрокару (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Apple вирішила серйозно зайнятися розробкою власного електрокара, який отримав назву Apple Car. Наразі компанія розшукує виробників автомобілів, які зможуть їй допомогти з цим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Компанія не планує самостійно займатися розробкою електрокару. Аналогічно стратегії при виробництві власних смартфонів, Apple шукає OEM-виробників (виробники оригінального комплектного обладнання, які надають свої послуги іншим компаніям). Останні ж, зі свого боку, нестимуть відповідальність за якість Apple Car та його електрифікацію.

Очікується, що саме компанія Hyundai зможе допомогти "яблуку". Втім, не варто поспішати. Сьогодні Apple також веде ділові переговори й з корейськими партнерами, без допомоги яких технологічний гігант не зможе реалізувати свій бізнес-план.

Однак, чим далі просувається проєкт, тим більше конфліктів виникає між Apple та Hyundai, а це, зі свого боку, загрожує тим, що розробку електрокару можуть відкласти на невизначений термін.

Зрештою, аналітики стверджують, що перші моделі Apple Car світ зможе побачити вже у 2024 році.

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