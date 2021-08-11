Рекордна крадіжка криптовалюти: хакерам вдалося привласнити біткойнів на 600 млн доларів

Хакери зламали транснаціональну блокчейн-платформу Poly Network і вивели біткойнів на суму 600 млн доларів. Це наймасштабніша крадіжка криптовалюти у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CoinDesk.

За даними попереднього розслідування, "хакер використовував уразливість" кількох гаманців.

Відомо, що кошти були переведені зловмисниками на різні криптовалютні гаманці.

Poly Network розмістила адреси передбачуваних хакерів та закликала майнерів внести в чорний список токени, що знаходяться за зазначеними адресами.

Так, на одну адресу було переведено 2 858 токенів на суму 267 млн ​​доларів, на інший надійшло 6 610 монет кріптобіржі Binance в розмірі 252 млн доларів.

Адміністрація платформи повідомила, що після початкового розслідування вдалося виявити вразливість в системі.

Згодом стало відомо, що зловмисник, заявив про намір повернути викрадені кошти.

Так, він написав, що не зміг зв'язатися з Poly Network і попросив адресу гаманця з мультипідписом, щоб повернути біткойни.

В результаті чого, представники проекту створили три гаманці на які хакер може повернути викрадене.