ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Tesla перенесла виробництво Cybertruck на 2022 рік

Новость на русском →
США , Понеділок 09 серпня 2021 19:10
Tesla перенесла виробництво Cybertruck на 2022 рік Фото: Tesla перенесла на рік виробництво автомобіля Cybertruck (tesla.com)
Автор: Сергій Пишкін

Tesla, що належить підприємцю й винахіднику Ілону Маску, перенесла початок виробництва електрокару Cybertruck на наступний рік. У березні поточного року компанія заявила про понад мільйон передзамовлень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Electrek.

У 2019 році Tesla обіцяла розпочати виробництво електричного пікапа вже в кінці 2021 року, втім, на офіційному сайті компанії з’явилась інформація стосовно того, що вихід електрокару на ринок відбудеться вже у 2022 році.

Точної дати щодо початку виробництва поки що немає. Станом на березень 2021 року, Tesla отримала більше ніж мільйон передзамовлень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Tesla Илон Маск
NEWS
Україна готова відбити повномасштабний напад, - командувач ЗСУ
Україна готова відбити повномасштабний напад, - командувач ЗСУ
DAILY
Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Юлія Лапутіна: Маргіналізуються не ветерани, а їхній образ у суспільстві