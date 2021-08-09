Tesla перенесла виробництво Cybertruck на 2022 рік

Tesla, що належить підприємцю й винахіднику Ілону Маску, перенесла початок виробництва електрокару Cybertruck на наступний рік. У березні поточного року компанія заявила про понад мільйон передзамовлень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Electrek .

У 2019 році Tesla обіцяла розпочати виробництво електричного пікапа вже в кінці 2021 року, втім, на офіційному сайті компанії з’явилась інформація стосовно того, що вихід електрокару на ринок відбудеться вже у 2022 році.

Cybertruck at Giga Texas pic.twitter.com/c1RuektPnN — Tesla (@Tesla) April 16, 2021

Точної дати щодо початку виробництва поки що немає. Станом на березень 2021 року, Tesla отримала більше ніж мільйон передзамовлень.