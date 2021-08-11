Samsung презентовала нові розкладні смартфони Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3
Сьогодні відбулась презентація новинок компанії Samsung. Південнокорейська корпорація продемонструвала бездротові навушники Galaxy Buds2, нові розумні годинник Galaxy Watch4 і Galaxy Watch4 Classic, однак найбільше відзначились розкладні смартфони Z Fold3 і Galaxy Z Flip3.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Samsung.
Як відзначили під час презентації, нові смартфони серії Galaxy Z підтримуватимуть вологозахисний стандарт IPX8, який дозволятиме тримати телефон під водою протягом тридцяти хвилин. Дисплей захищатиме від різного роду пошкоджень спеціальне скло, оскільки воно стало на 80% ефективніше, ніж у попередніх смартфонах компанії.
Easy as 1, 2, 3 things at once. #GalaxyZFold3 #SamsungUnpacked— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 11, 2021
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Власники новинок матимуть змогу користуватися корпоративною платформою Microsoft Teams завдяки режиму Flex, який дозволяє організовувати онлайн-зустрічі. Режим Outlook, зі свого боку, забезпечує управління двома вікнами одночасно.
Особливістю моделі Fold3 є ЕсоІ-технологія, яка підвищує яскравість смартфону на 29% при меншому споживані енергії, а камери моделі Flip3 дозволятимуть робити селфі без допомоги рук.
As we unfold new ways to watch, work and play on the #GalaxyZFold3, which feature are you most excited about? #SamsungUnpacked— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 11, 2021