Робопес та смартфон з селфі-камерою під екраном: Xiaomi презентувала свої новинки

Сьогодні китайський гігант Xiaomi виступила з презентацією своїх новинок. Компанія продемонструвала не лише довгоочікуваний багатьма флагман Xiaomi Mi Mix 4, але і новенькі планшети Mi Pad 5, 55-дюймовий телевізор Mi TV 6 та ексклюзивного робопса, якого кличуть Cyberdog.

Сьогоднішні анонси від китайської компанії виявилися доволі насиченими, втім варто розібрати усе по черзі:

Xiaomi презентувала робопса, на ім'я CyberDog

Попри те, що дизайн пса доволі сильно нагадує зовнішність американської розробки компанії Boston Dynamic - робота Spot, втім ціна китайського аналога виявилась значно дешевшою. Xiaomi обладнала робопса двигунами власного виробництва, завдяки яким він здатний рухатись зі швидкістю до 3,2 м/с й навіть робити сальто назад.

Під час презентації відзначили, що CyberDog буде випущеним в обмеженій кількості. Його тираж складатиме тисячу одиниць, а вартість становитиме 1542 долари.

Відзначимо, що це перша спроба Xiaomi випробувати себе у робототехніці.

Чим саме обладнаний CyberDog:

платформою Nvidia Jetson Xavier NX;

SSD на 128 ГБ;

сенсорними й ультразвуковими датчиками;

ширококутною камерою;

модулем GPS;

модулем глибини Intel RealSense D450;

трьома портами, серед яких: звичайний USB, Type-C і HDMI.

Робопес здатний не лише самостійно пересуватися, але й аналізувати оточення, створювати навігаційну карту та уникати перешкоди.

Звісно, якщо вам не подобається його ім’я, ви матимете можливість перейменувати його, аби потім управляти ним голосом.

Фото: Робопес Cyberdog від Xiaomi (blog.mi.com)

Довгоочікуваний флагман Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi вдалося першій розробити смартфон з фронтальною камерою, яка прихована під дисплеєм та вмикається лише у разі потребі.

Також компанія розкрила й особливості нового флагману:

OLED екран діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів;

Дисплей захищатиме скло Gorilla Glass Victus;

Оновлення зображення працюватиме на частоті 120 Гц;

Роздільна здатність фронтальної камери, яка ховається під екраном - 20 Мп;

Камера, що розташована на задній панелі обладнана датчиком ISOCELL Bright HMX. Її роздільна здатність становить 108 Мп;

Новина доповнюється...