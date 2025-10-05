Bloomberg узнало дату переговоров с Израилем и ХАМАС по плану Трампа

Израиль и ХАМАС начнут переговоры о прекращении войны в Секторе Газа 6 октября после того, как боевики организации заявили о готовности отпустить всех заложников-израильтян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Принимать делегации обеих сторон будет Египет, куда уже отправились специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, и зять Трампа Джаред Кушнер. Предполагается, что на переговорах будет обсуждаться обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

В делегации Израиля будет министр стратегических дел Рон Дермер. ХАМАС представят Гази Хамад, Осама Хамдан и Мухаммед Дарвиш.

Сначала обсудят окончательные договоренности по освобождению заложников и заключенных, поскольку это первый и самый легкий шаг в деле, по словам государственного секретаря США Марко Рубио. Но дальше будут вопросы восстановления Газы и, главное, кто будет управлять регионом.

"Это та часть, которую, по моему мнению, будет немного сложнее решить, но именно она обеспечит стабильность до конца конфликта. Поэтому мы сосредоточены на этих двух фазах", - сказал Рубио.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сначала будет обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными. На втором этапе состоится разоружение ХАМАС.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни, во время праздника Суккот, мы сможем объявить о возвращении всех наших заложников, живых и мертвых, одним единым освобождением", - сказал Нетаньяху.