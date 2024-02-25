Михаил Федоров предложил Илону Маску решение для поиска "Старлинков" у оккупантов

Об этом сказал министр цифрового развития Украины Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

Михаил Федоров заявил, что у него есть предложение к основателю Starlink Илону Маску, как отличить Starlink.

"У нас есть определенное предложение, как отличать и верифицировать используемые нами "Старлинки" от тех, что использует наш враг. И как сделать так, чтобы в них они не работали. Ждем сейчас, это процесс", - заявил Федоров.

Министр не стал комментировать решение, но заявил, что алгоритм понятен.

"Комментировать я не могу. Алгоритм понятен, нужно принимать решения", - заявил Федоров.

Также Федоров затронул тему продажи дронов SpaceX России.

"Конечно, SpaceX не продает России дроны, которые они покупают их через другие страны, очень важно понять - через кого. Но параллельно идет технологическое решение - как исключить не наши "Старлинки" на временно оккупированных территориях", - сказал Федоров.

Starlink у россиян на фронте

Ранее мы писали, что Михаил Федоров рассказал об возможности отключения терминалов Starlink у россиян

Напомним, что в СМИ появилась информация об использовании российскими солдатами в Украине терминалов Starlink. Данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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