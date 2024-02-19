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Есть способ отключить Starlink у россиян. Минцифры работает над этим со SpaceX, - Федоров

Понедельник 19 февраля 2024 20:06
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Есть способ отключить Starlink у россиян. Минцифры работает над этим со SpaceX, - Федоров Фото: Минцифры работает со SpaceX над отключением Starlink у россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Проблема использования Starlink российскими оккупантами на фронте обсуждалась в Украине еще "до того, как это приобрело резонанс". В Министерстве цифровой трансформации нашли решение и предложили его компании SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в интервью "Суспільному".

"Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX и сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было. SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля", - сказал Федоров.

По его словам, нужно не просто выключить Starlink на временно оккупированных территориях Украины, а сделать так, чтобы не работали только терминалы, которыми владеют россияне.

"Нам нужно, чтобы они там работали (на фронте у ВСУ - ред.), потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА. Есть другой способ, как сделать, чтобы наши Starlink работали, а остальные - нет. Мы работаем с SpaceX над этим", - отметил министр.

Федоров также добавил, что не верит в причастность Илона Маска к тому, что россияне пользуются Starlink на временно оккупированных территориях и считает, что они попадают к ним через "третьи страны".

"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, прямо сейчас это попало в публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", - отметил глава Минцифры.

Starlink у россиян на фронте

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что российские солдаты в Украине используют терминалы Starlink.

Позже эти данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом владелец SpaceX Илон Маск в ответ на такую информацию подчеркнул, что официально терминалы России никто не продавал.

В то же время у российских оккупантов наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

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SpaceX Starlink Мінцифра Илон Маск Война России против Украины
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