Блокировка на границе в Польшу: фермеры начали восстанавливать движение автомобилей

Блокирование польской границы

Напомним, что сегодня в 12:50 польские митингующие начали акцию по блокированию движения перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

Ограничения движения касались только грузовых автомобилей. Тогда как пропуск легковых авто и автобусов осуществлялся в штатном режиме.

Место проведения акции расположено примерно в 1 км от польского пункта пропуска "Медика".

Стоит отметить, что по состоянию на 13:49 в очереди на выезд из Украины было зарегистрировано 681 грузовик, на въезд около 100, и те уже находились на специально оборудованной стоянке.

Протесты польских фермеров

Стоит отметить, что нынешний протест - не первый. Зимой и весной 2024 года польские фермеры уже перекрывали границу с Украиной, из-за чего возникали многокилометровые очереди.

Тогда они также блокировали один из пунктов пропуска со Словакией, заявляя, что именно по этим дорогам попадает агропродукция из Украины и России.

Впоследствии польские власти договорились с протестующими, пообещав дотации в обмен на временное закрытие транзита отдельных сельскохозяйственных товаров.