Блокування на кордоні до Польщі: фермери почали відновлювати рух автівок

Блокування польського кордону

Нагадаємо, що сьогодні о 12:50 польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".

Обмеження руху стосувались лише вантажних автомобілів. Тоді як пропуск легкових авто та автобусів здійснювався у штатному режимі.

Місце проведення акції розташоване приблизно за 1 км від польського пункту пропуску "Медика".

Варто зазначити, що станом на 13:49 у черзі на виїзд з України було зареєстровано 681 вантажівку, на в’їзд близько 100, й ті вже знаходились на спеціально облаштованій стоянці.

Протести польських фермерів

Варто зазначити, що нинішній протест - не перший. Узимку та навесні 2024 року польські фермери вже перекривали кордон з Україною, через що виникали багатокілометрові черги.

Тоді вони також блокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною, заявляючи, що саме цими дорогами потрапляє агропродукція з України та Росії.

Згодом польська влада домовилася з протестувальниками, пообіцявши дотації в обмін на тимчасове закриття транзиту окремих сільськогосподарських товарів.