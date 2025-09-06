UA

Блокування на кордоні до Польщі: фермери почали відновлювати рух автівок

Фото: фермери знову блокують кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На пункті пропуску "Медика-Шегині" польські мітингувальники частково розблокували рух. Вантажівки почали пропускати кожні 15 хвилин в обох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За повідомленням польської сторони, з 15:30 за київським часом пропуск вантажних транспортних засобів здійснюється кожні 15 хвилин в обох напрямках.

"Орієнтовно блокування триватиме до 17:00", - зазначили в службі.

 Фото: польські фермери блокують кордон з Україною (PAP/Darek Delmanowicz)

Попередньо причиною протесту називають низькі ціни на збут зернової продукції.

Оновлено о 17:25.

В ДПСУ повідомили, що є оновлення щодо розблокування руху на напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині"

"За повідомленням польської сторони, станом на 17:00 польські мітингувальники завершили блокування руху", - пояснили в службі.

Наразі оформлення усіх категорій транспортних засобів здійснюється у штатному режимі.

Блокування польського кордону

Нагадаємо, що сьогодні о 12:50 польські мітингувальники розпочали акцію з блокування руху перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".

Обмеження руху стосувались лише вантажних автомобілів. Тоді як пропуск легкових авто та автобусів здійснювався у штатному режимі.

Місце проведення акції розташоване приблизно за 1 км від польського пункту пропуску "Медика".

Варто зазначити, що станом на 13:49 у черзі на виїзд з України було зареєстровано 681 вантажівку, на в’їзд близько 100, й ті вже знаходились на спеціально облаштованій стоянці.

Протести польських фермерів

Варто зазначити, що нинішній протест - не перший. Узимку та навесні 2024 року польські фермери вже перекривали кордон з Україною, через що виникали багатокілометрові черги.

Тоді вони також блокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною, заявляючи, що саме цими дорогами потрапляє агропродукція з України та Росії.

Згодом польська влада домовилася з протестувальниками, пообіцявши дотації в обмін на тимчасове закриття транзиту окремих сільськогосподарських товарів.

