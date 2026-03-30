ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

На Ближнем Востоке "очередь" за помощью Украины: Зеленский заявил об исторических сделках

20:46 30.03.2026 Пн
2 мин
Украина уже утвердила договоренности с 3 странами Персидского залива
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина уже начала заключать исторические договоренности со странами Ближнего Востока по поводу защиты от иранских дронов. Работа продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Исторические договоренности

По словам главы государства, его визит на Ближний Восток был очень полезным. Там он ощутил хорошее отношение к Украине - украинским воинам и опыту.

Президент отметил, что у стран Персидского залива есть общее видение работать с Украиной и украинскими экспертами.

"Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе Рустем Умеров (секретарь СНБО Украины - ред.), он продолжает переговоры на политическом уровне - сегодня мне он докладывал, - есть уже дополнительные запросы от Бахрейна и Омана", - рассказал глава украинского государства.

Что Украина получит взамен

Зеленский рассказал, что за украинскую систему защиты и умение украинских воинов он рассчитывает на взаимодействие в сфере безопасности.

"Мы уже договорились о возможности усилить ПВО, совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве. Это касается, в частности, дизеля и других вещей, которые так необходимы нам сейчас", - добавил президент.

Помощь Украины для стран Ближнего Востока

Напомним, после начала американо-израильской операции против Ирана войска Тегерана начали активно атаковать объекты на территории стран Ближнего Востока.

В частности, они ударили по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, а также по НПЗ в Саудовской Аравии.

Главной проблемой для стран Ближнего Востока стали иранские "Шахеды". Чтобы помочь им защититься Украина направила туда своих экспертов по дронам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Объединенные Арабские Эмираты Саудовская Аравия Катар Бахрейн Ближний восток Иордания
Новости
Аналитика
