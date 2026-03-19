ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на газ в Европе взлетели на 35% после удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу

20:55 19.03.2026 Чт
2 мин
Иранский удар повредил около 17% экспортных мощностей Катара
aimg Валерий Ульяненко
Цены на газ в Европе взлетели на 35% после удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу Фото: ситуация с газом для ЕС является особенно тяжелой (Getty Images)

Цены на природный газ в Европе стремительно подскочили после того, как Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Иран дважды за 12 часов атаковал крупнейший СПГ во всем мире, который находится в Катаре

Агентство отмечает, что эталонные фьючерсы выросли до 35%, что более чем вдвое превышает уровень, который был до операции США и Израиля в Иране.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов в Рас-Лаффан серьезно повреждены после иранского удара. Согласно оценкам, повреждено около 17% экспортных мощностей страны, а для восстановления необходимо от трех до пяти лет.

Эксперты по энергетике отмечают, что это может стать переломным моментом для индустрии. По ее словам, признаки быстрого восстановления работы объекта в Катаре сейчас отсутствуют.

Ситуация для Европы является особенно сложной, поскольку регион выходит из зимы с невысоким уровнем запасов газа и ему придется конкурировать с Азией за ограниченные объемы поставок.

Иранские удары по заводу в Катаре

Напомним, утром 19 марта стало известно, что Иран снова нанес удар ракетами по Катару. При этом крупнейший в мире СПГ-комплекс в городе Рас-Лаффан пострадал повторно - после первого удара не прошло и 12 часов.

Катар осудил атаку и заявил, что оставляет за собой право на ответ. До этого, 2 марта, иранские дроны также ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан.

Кроме того, QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку газа в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. Среди пострадавших линий производства - объекты, где партнерами Катара являются американская ExxonMobil и британско-нидерландская Shell.

Отметим, удары по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры Персидского залива вывели цены на топливо на новый уровень. В то же время аналитики предупреждают, что худшее еще впереди.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Катар Газ
Новости
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО