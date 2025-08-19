"Коалиция решительных" отправляет своих планировщиков в США для работы над гарантиями

Фото: "коалиция решительных" отправляет своих планировщиков в США (president.gov.ua)

"Коалиция решительных" направит военных планировщиков в США. Они должны согласовать гарантии безопасности и подготовку к отправке сил сдерживания в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии, которое цитирует The Guardian.