"Коалиция решительных" отправляет своих планировщиков в США для работы над гарантиями
"Коалиция решительных" направит военных планировщиков в США. Они должны согласовать гарантии безопасности и подготовку к отправке сил сдерживания в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Британии, которое цитирует The Guardian.
Страны-участницы коалиции договорились о встрече групп планирования со своими американскими коллегами "в ближайшие дни для дальнейшего укрепления планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий".
Лидеры "коалиции решительных" также обсудили возможности дальнейшего давления на российского диктатора Владимира Путина, в частности через санкции.
Стоит добавить, что в "коалицию решительных" входят 30 стран.
Гарантии безопасности для Украины
Одной из главных тем встречи в Белом доме 18 августа стали гарантии безопасности для Украины. К переговорам присоединились президенты Украины, США, Франции и Финляндии, канцлер Германии, премьеры Великобритании и Италии, а также председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.
Союзники обсудили возможность предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, но за пределами самого Альянса.
Дональд Трамп заявил, что США примут участие в этих гарантиях, хотя основное бремя ляжет на европейских партнеров. При этом он исключил отправку американских войск в Украину.
Накануне же "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания. Владимир Зеленский отметил, что детали будущих гарантий планируют согласовать в течение ближайших 10 дней. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критически важными".