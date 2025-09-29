Блэкаут на ЗАЭС: глава МАГАТЭ рассказал Сибиге о критических угрозах для станции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гроссии. Ключевой темой стала ситуация на ЗАЭС, которая находится в состоянии блэкаута.

"Я провел встречу с Рафаэлем Гросси по поводу ситуации на Запорожской АЭС и террористических действий России. Генеральный директор представил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Россия фактически украла украинскую АЭС и теперь хочет силой подключить ее к своей энергосистеме, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Сибига и Гросси согласились, что мир не может такого допустить.

"Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе", - добавил министр.

Также он подчеркнул, что в конечном итоге Запорожская АЭС должна как можно скорее вернуться под контроль Украины.