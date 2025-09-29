Блэкаут на ЗАЭС: глава МАГАТЭ рассказал Сибиге о критических угрозах для станции
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гроссии. Ключевой темой стала ситуация на ЗАЭС, которая находится в состоянии блэкаута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.
"Я провел встречу с Рафаэлем Гросси по поводу ситуации на Запорожской АЭС и террористических действий России. Генеральный директор представил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции", - отметил Сибига.
Он подчеркнул, что Россия фактически украла украинскую АЭС и теперь хочет силой подключить ее к своей энергосистеме, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Сибига и Гросси согласились, что мир не может такого допустить.
"Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе", - добавил министр.
Также он подчеркнул, что в конечном итоге Запорожская АЭС должна как можно скорее вернуться под контроль Украины.
Шестой день блэкаута на ЗАЭС
Напомним, 23 сентября стало известно, что на Запорожской АЭС произошел уже десятый с начала полномасштабной войны в Украине блэкаут.
По этой причине станция получает электроэнергию только за счет дизельных генераторов.
Председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что такая ситуация может привести к наихудшему сценарию.