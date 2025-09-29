ua en ru
Блэкаут на ЗАЭС: глава МАГАТЭ рассказал Сибиге о критических угрозах для станции

Варшава, Понедельник 29 сентября 2025 20:08
Блэкаут на ЗАЭС: глава МАГАТЭ рассказал Сибиге о критических угрозах для станции Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИД Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гроссии. Ключевой темой стала ситуация на ЗАЭС, которая находится в состоянии блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.

"Я провел встречу с Рафаэлем Гросси по поводу ситуации на Запорожской АЭС и террористических действий России. Генеральный директор представил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Россия фактически украла украинскую АЭС и теперь хочет силой подключить ее к своей энергосистеме, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Сибига и Гросси согласились, что мир не может такого допустить.

"Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе", - добавил министр.

Также он подчеркнул, что в конечном итоге Запорожская АЭС должна как можно скорее вернуться под контроль Украины.

Шестой день блэкаута на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября стало известно, что на Запорожской АЭС произошел уже десятый с начала полномасштабной войны в Украине блэкаут.

По этой причине станция получает электроэнергию только за счет дизельных генераторов.

Председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что такая ситуация может привести к наихудшему сценарию.

