Блекаут на ЗАЕС: голова МАГАТЕ розповів Сибізі про критичні загрози для станції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссією. Ключовою темою стала ситуація на ЗАЕС, яка перебуває у стані блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X .

"Я провів зустріч із Рафаелем Гроссі з приводу ситуації на Запорізькій АЕС і терористичних дій Росії. Генеральний директор представив оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що Росія фактично вкрала українську АЕС і тепер хоче силоміць під'єднати її до своєї енергосистеми, попри зростаючий ризик ядерного інциденту. Сибіга і Гроссі погодилися, що світ не може такого допустити.

"Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом у короткостроковій перспективі", - додав міністр.

Також він наголосив, що в кінцевому підсумку Запорізька АЕС має якомога швидше повернутися під контроль України.