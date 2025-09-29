Блекаут на ЗАЕС: голова МАГАТЕ розповів Сибізі про критичні загрози для станції
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссією. Ключовою темою стала ситуація на ЗАЕС, яка перебуває у стані блекауту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X.
"Я провів зустріч із Рафаелем Гроссі з приводу ситуації на Запорізькій АЕС і терористичних дій Росії. Генеральний директор представив оновлену інформацію про поточні критичні загрози ядерній безпеці на станції", - зазначив Сибіга.
Він підкреслив, що Росія фактично вкрала українську АЕС і тепер хоче силоміць під'єднати її до своєї енергосистеми, попри зростаючий ризик ядерного інциденту. Сибіга і Гроссі погодилися, що світ не може такого допустити.
"Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом у короткостроковій перспективі", - додав міністр.
Також він наголосив, що в кінцевому підсумку Запорізька АЕС має якомога швидше повернутися під контроль України.
Шостий день блекауту на ЗАЕС
Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що на Запорізькій АЕС стався вже десятий від початку повномасштабної війни в Україні блекаут.
З цієї причини станція отримує електроенергію тільки за рахунок дизельних генераторів.
Голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков зазначив, що така ситуація може призвести до найгіршого сценарію.