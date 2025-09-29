ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии

Понедельник 29 сентября 2025 17:53
UA EN RU
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии Фото: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии на ЗАЭС из-за блэкаута (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отсутствие внешнего электроснабжения Запорожской АЭС из украинской энергосистемы несет большие угрозы для ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Госатомрегулирования, главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.

Оккупированная ЗАЭС уже шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий - все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", - отметил Кориков.

По его словам, пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности.

Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки.

Глава Госатомрегулирования подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. при этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

По данным экспертов, на Запорожской АЭС из-за длительного блэкаута возможен сценарий Фукусимы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Война в Украине Блэкаут
Новости
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen, - Минобороны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен