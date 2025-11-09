Блэкаут ударил по связи: Vodafone объяснил причины масштабных ограничений в сети
Пользователи массово жалуются на отсутствие мобильного интернета и покрытия после восстановления электроснабжения. Оператор говорит, что перебои возникают из-за большой нагрузки на сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Vodafone в Facebook.
После массовых отключений электроснабжения, когда свет в большинстве регионов уже восстановили, пользователи Vodafone начали массово жаловаться на отсутствие мобильной связи и интернета.
Многие абоненты сообщили о полном отсутствии сигнала, даже при наличии электроснабжения в их домах.
"Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone", - отметили в компании.
Как объясняет оператор, их инженеры пытаются делать все возможное, для стабилизации работы, однако при отключении света все сразу переходят в мобильные сети интернета, что вызывает чрезвычайно большую нагрузку на связь.
"Мобильная сеть тоже нуждается в питании. Все базовые станции обеспечены резервным источником питания, что позволяет обеспечить работу станции до нескольких часов, в зависимости от нагрузки", - добавили в Vodafone.
Также, оператор пояснил, что, если у вас есть доступная сеть другого украинского оператора то стоит пользоваться национальным роумингом и периодически пробовать зарегистрироваться в их сети, чтобы оставаться на связи пока специалисты ищут варианты решения проблемы.
Обстрел Украины
Напомним, что в ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.
Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.
Все что известно о вчерашней комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что в частности весь Кременчуг Полтавской области остался полностью без света.
Тем временем в "Укрэнерго" проинформировали, что отключения в Украине 9 ноября усилятся.