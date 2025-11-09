Блекаут вдарив по зв’язку: Vodafone пояснив причини масштабних обмежень у мережі

Користувачі масово скаржаться на відсутність мобільного інтернету та покриття після відновлення електропостачання. Оператор говорить, що перебої виникають через велике навантаження на мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Vodafone в Facebook.

Після масових відключень електропостачання, коли світло в більшості регіонів уже відновили, користувачі Vodafone почали масово скаржитись на відсутність мобільного зв’язку та інтернету.

Багато абонентів повідомили про повну відсутність сигналу, навіть за наявності електропостачання у їхніх будинках.

"Через перебої в електропостачанні можуть бути тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone", - зазначили в компанії.

Як пояснює оператор, їх інженери намагаються робити все можливе, для стабілізації роботи, проте при відключенні світла усі одразу переходять в мобільні мережі інтернету, що викликає надзвичайно велике навантаження на зв'язок.

"Мобільна мережа теж потребує живлення. Всі базові станції забезпечені резервним джерелом живлення, що дозволяє забезпечити роботу станції до декількох годин, в залежності від навантаження", - додали в Vodafone.

Також, оператор пояснив, що, якщо у вас є доступна мережа іншого українського оператора то варто користуватись національним роумінгом і періодично пробувати зареєструватись у їх мережі, щоб залишатись на зв'язку доки фахівці шукають варіанти вирішення проблеми.