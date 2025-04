Масштабный блэкаут в Европе. Испания, Португалия и Андорра остались без света: что известно

По данным СМИ, около 12:3 0 (по местному времени - ред.) в Испании произошло повсеместное отключение электроэнергии - потребление составляло около 25 184 мегаватт, оно внезапно упало до 12 425 мегаватт .

По имеющимся данным, отключение произошло на материке, поэтому не задело ни Канарские, ни Балеарские острова, ни Сеуту, ни Мелилью. Известно, что на Канарских островах есть шесть изолированных систем, по одной на остров. Они изолированы от материковой Испании и друг от друга.

Балеарские острова состоят из двух отдельных систем: Майорка-Менорка и Ибица-Форментера. Они соединены между собой, а также с материковой Испанией с помощью подводного кабеля

Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.

Отключения коснулись и метро в крупных городах. В частности в Мадриде подземка объявила о прекращении работы, работники метро Барселоны подтвердили, что в каталонской столице поезда также были остановлены, а пассажиры эвакуированы через тоннели.

Así se vivió el #apagón en el metro de Madrid.



Imágenes que parecen sacadas de 'The Last Of Us'. pic.twitter.com/MeVyu9jtKf