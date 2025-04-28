Трамп хочет постоянного мира: в Белом доме ответили на частичное перемирие Путина
Президент США Дональд Трамп требует полного прекращения огня между Украиной и Россией. Но это сложно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Журналисты попросили Левитт подробнее рассказать о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. В частности, о том, изменила ли эта встреча ситуацию вокруг переговоров.
"Президент (Трамп - ред.) сам говорил об этом после встречи вчера, когда отвечал на вопросы репортеров в самолете Air Force One. Он считает, что все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Он хочет добиться постоянного прекращения огня", - заявила Левитт.
Она также обратила внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин сегодня якобы заявил о временном прекращении огня.
"Президент (Трамп - ред.) ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня. Прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - рассказала она.
По ее словам, встреча Трампа с Зеленским показывает, что тот прилагает много усилий и времени перемирию. Потому что Трамп хочет быть "президентом-миротворцем", каким он был в свой первый срок.
"Он намерен сделать это снова. И это невероятно сложная ситуация и конфликт", - сказала Левитт.
Новое "перемирие" от Путина
Сегодня стало известно, что Путин "из гуманитарных соображений" объявил о временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".
Оно якобы продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На это время российская сторона обещает "остановить все боевые действия".
Встреча Трампа и Зеленского
В минувшую субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Встреча состоялась в Риме во время похорон Папы Франциска.
Тогда в Белом доме заявили, что лидеры провели "продуктивную встречу".
"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня в частном порядке и провели очень продуктивную дискуссию", - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.
Зеленский также назвал встречу с Трампом продуктивной, а также отметил, что во время разговора они обсуждали чувствительные вопросы.
"Конечно, о том, как достичь мира, и какие были результативные встречи в Париже и Лондоне", - пояснил президент.
РБК-Украина собрало все, что известно о встрече Зеленского и Трампа.
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