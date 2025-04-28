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Минобороны России впервые показало на видео солдат КНДР, которые воюют против Украины

Понедельник 28 апреля 2025 12:34
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Минобороны России впервые показало на видео солдат КНДР, которые воюют против Украины Фото: Минобороны России впервые показало на видео солдат КНДР (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Российское Минобороны признало участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Было показано видео с тренировками солдат КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "ТАСС".

Отмечается, что на кадрах показаны северокорейские военные, которые принимали участие в "освобождении" Курской области.

Видно, как они перемещаются по полигону тренируясь выполнять боевые задачи. Солдат КНДР учат стрелять из минометов и другого оружия. Также один из вероятных "тренеров" показывал им, как пользоваться гранатами.

В конце видео показано, как северокорейцы поют песню, вероятно, после завершения тренировок. Когда именно и где было снято видео - неизвестно.

Войска КНДР в России

Россия продолжает активно развивать военно-экономическое сотрудничество с Северной Кореей. С прошлого года Пхеньян поставляет Москве боеприпасы и ракеты. В начале лета 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Осенью появилась информация, что Северная Корея передала России более десяти тысяч военнослужащих. Часть из них уже перебросили в Курскую область, где солдаты КНДР участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины на стороне российской армии.

Сначала российские власти игнорировали сообщения о присутствии северокорейских военных на фронте. Даже тогда, когда украинские военные взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области.

После значительных потерь военных КНДР отвели от линии фронта. Но впоследствии россияне снова отправили КНДРовцев в бои.

После долгих возражений об участии КНДР в боях в Курской области в минувшую субботу в России подтвердили их присутствие там. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о якобы завершении операции на территории Курской области.

Во время доклада он похвалил военных КНДР за то, что они "действовали бок о бок" с российскими военными.

Впоследствии отправку войск в Россию подтвердила и Северная Корея. Более того, Ким Чен Ын пообещал, что в КНДР будет установлен памятник, посвященный северокорейцам, которые воевали против Украины.

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