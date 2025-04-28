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Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной

Понедельник 28 апреля 2025 13:42
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Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил условия Москвы для "урегулирования" войны с Украиной. Он требует нейтрального статуса Украины и признания оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на O Globo.

Лавров в очередном интервью бразильской газете выдвинул ряд требований, которые Москва считает "основами для урегулирования украинского кризиса".

Российский министр заявил, что одним из главных пунктов должен быть отказ Украины от членства в НАТО и закрепление ее нейтрального статуса.

Лавров также озвучил претензии относительно "нарушения прав русскоязычных" и требование международного признания оккупированных украинских территорий, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

По словам Лаврова, эти территориальные "реалии" должны быть закреплены юридически, а все обязательства Украины должны иметь "бессрочный характер".

Кроме этого, Россия требует "демилитаризации и денацификации" Украины - терминов, которыми Кремль обычно прикрывает попытки подчинить или уничтожить украинскую государственность.

Лавров также выдвинул требования отменить санкции против РФ, снять ордера на арест российских чиновников и вернуть замороженные российские активы.

Переговоры с США по Украине

Глава МИД РФ заявил, что Россия продолжает диалог с администрацией Дональда Трампа по возможному "урегулированию", зато обвинил Евросоюз в "подрыве переговорного процесса".

Также он выразил возмущение планами стран НАТО усилить поддержку Украины, в частности путем поставок вооружения и развертывания дополнительных военных контингентов в регионе.

В то же время Лавров в очередной раз заявил, что Россия "открыта к переговорам", но вновь возложил ответственность за отсутствие диалога на Киев.

Мирный план США

Напомним, Reuters также опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные отличия.

В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.

Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.

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