Шатдаун в США: что это значит, кого коснется и повлияет ли на Украину

Белый дом 30 сентября объявил, что работа правительства США остановится, поскольку Сенат не поддержал законопроект республиканцев о временном финансировании до 21 ноября.

РБК-Украина рассказывает, что такое шатдаун и как это повлияет на США.

Главное.

что такое шатдаун;

какое значение для США;

повлияет ли на Украину.

Что такое шатдаун

Шатдаун в США - это частичная приостановка работы правительства, которая происходит тогда, когда Конгресс не принимает бюджет или временное финансирование. Из-за этого государственные учреждения остаются без денег на свою деятельность: часть правительственных служащих уходит в неоплачиваемый отпуск или работает без выплаты зарплаты до момента возобновления финансирования. Критически важные службы - армия, полиция, здравоохранение, пограничный контроль, авиадиспетчеры - продолжают работу.

Шатдаун обычно возникает из-за политических споров между Конгрессом и Белым домом относительно расходов бюджета или отдельных программ. Чем дольше длится блокировка, тем больше экономические и социальные последствия: от задержек в выплатах зарплат и пособий до сбоев в работе государственных агентств и рисков для экономики.

Для США это не новое явление - с конца 1970-х годов произошло более 20 шатдаунов разной продолжительности. Самый длинный в истории США правительственный шатдаун состоялся зимой 2018-2019 годов и длился более 35 дней. Он произошел во время первой каденции Дональда Трампа и был вызван спорами вокруг финансирования мер по безопасности на границе.

Очередной шатдаун в США официально стартовал в семь утра по Киеву, когда в Вашингтоне наступила полночь 1 октября.

Чего хотят республиканцы

Республиканская партия, которая сейчас контролирует и Палату представителей, и Сенат, уже достигла в этом году ряда успехов в бюджетных вопросах. В частности, в июле был принят так называемый "Один большой прекрасный законопроект".

Документ предусматривал увеличение расходов на оборону и иммиграционный контроль, однако сокращал финансирование зеленых инициатив и других приоритетов демократов. Он заложил значительные сокращения программы медицинского страхования Medicaid для малообеспеченных и инвалидов, чтобы профинансировать налоговые льготы, направленные преимущественно на состоятельных американцев.

Также республиканцы поддержали инициативы Белого дома по возврату средств, уже утвержденных Конгрессом на внешнюю помощь и общественное вещание, несмотря на то, что это ограничивает конституционные полномочия законодателей в сфере расходов. Сейчас они заявляют о готовности проголосовать за временную резолюцию, которая позволит продолжить финансирование на действующем уровне до 21 ноября. Это, по словам республиканцев, даст дополнительное время для переговоров по полноценному соглашению на год.

Чего хотят демократы

Несмотря на то, что демократы находятся в меньшинстве, их голоса имеют решающее значение в Сенате, где для принятия большинства законопроектов нужно 60 голосов из 100. Именно поэтому республиканцам необходимо заручиться поддержкой как минимум семи демократов, чтобы продвинуть бюджетные решения.

На этот раз демократы используют свое влияние, требуя постоянного продления расширенных субсидий на медицинское страхование для тех, кто покупает полис через Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA). Если эти льготы закончатся в конце года, расходы на медстрахование резко возрастут для миллионов американцев. По данным Kaiser Family Foundation, сейчас через ACA застрахованы около 24 миллионов человек.

Кроме того, демократы добиваются включения в финансовый законопроект положения, которое запрещало бы Трампу игнорировать нормы ACA или блокировать средства.

Они также хотят отменить ряд ограничений, принятых в One Big Beautiful Bill, который, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, может обеспечить медицинское страхование еще для семи миллионов американцев до 2035 года, но одновременно увеличит государственные расходы на 662 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Республиканцы же настаивают, что вопрос продления налоговых льгот следует рассматривать отдельно, и обвиняют демократов в попытке использовать временный законопроект, чтобы распространить субсидии ACA даже на нелегальных иммигрантов.

Какие последствия могут быть для Украины

Шатдаун может иметь лишь косвенные последствия для Украины. Ведь с возвращением Трампа к власти новые программы поддержки Киева не запускались.

Поставки оружия продолжаются в рамках программ PDA и USAI, начатых еще при президентстве Джо Байдена. Они реализуются за счет ранее одобренных фондов, однако новых масштабных ассигнований пока нет.

Сейчас Украина получает вооружение также через программу PURL. Она предусматривает поставки оружия, приобретенного для Киева европейскими союзниками, как с собственных складов, так и напрямую от американских производителей. Координацию этого процесса осуществляет Министерство войны США.

Подробно о том, будет ли шатдаун иметь заметное влияние на военную помощь - читайте в материале РБК-Украина.