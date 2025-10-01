ua en ru
Каким будет осенне-зимнее наступление россиян? Прогноз от Генштаба

Среда 01 октября 2025 12:13
Иллюстративное фото: в Генштабе рассказали о наступлении россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровское, Добропольское.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью "Укринформ".

Какая ситуация сейчас

По его словам, сейчас обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Противник продолжает активно штурмовать позиции наших войск на главных направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5-6 раз.

"Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки", - говорит Гнатов.

Он отметил, что наиболее напряженная обстановка остается на востоке Украины. Там противник существенно преобладает в силах и средствах и, при поддержке авиации, артиллерии, широкого применения ударных БпЛА, ведет наступательные действия высокой интенсивности.

Враг пытается установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Следует отметить, что сейчас противник пытается широко использовать тактику инфильтрации мелких групп в тыловые районы наших войск с их дальнейшим накоплением и развитием наступления у нас в тылу", - подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ

В то же время, Силы обороны, при благоприятных условиях, ведут штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения, а также поиск и уничтожение противника, который инфильтрировался в тыловые районы обороны наших войск.

"В целом, несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от продолжения наступательных действий. От развития событий на главном направлении, то есть Покровском, будет зависеть характер действий противника на других направлениях, в частности Запорожском", - отметил Гнатов.

Также на события на фронте влияет погода, ведь осадки значительно уменьшат проходимость местности, а соответственно - и маневренность войск.

Наступление россиян

Гнатов рассказал, существует большая вероятность того, что россияне будут продолжать выполнять свои задачи в наступательной операции.

"Цель, о которой они заявляли, напомню, прозвучала так: полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей. То есть с нашей точки зрения это будет попытка выйти на административные границы именно Донецкой и Луганской областей и полностью оккупировать всю территорию", - рассказал он.

Сейчас можно сделать прогноз, что россияне будут продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровское, Добропольское.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на Добропольском направлении украинские войска достигли успехов и часть подразделений противника взяли в окружение.

Также по словам Сырского, враг применил на Добропольском направлении и использует на Новопавловском направлении тактику так называемой "тысячи порезов".

Она заключается в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп - 4-6 военнослужащих, которые наступают, используя рельеф местности, овраги, посадки, с главной задачей - как можно глубже проникнуть на нашу территорию.

