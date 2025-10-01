Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за обстрела энергообъекта в Славутиче
Вследствие российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго в Telegram.
Министерство сообщило, что вражеский обстрел энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС".
"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - сообщило Минобороны.
Отмечается, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, 23 сентября на Запорожской АЭС произошел десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. Станция получает электроэнергию исключительно за счет дизельных генераторов.
Вечером 25 сентября в столице РФ состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Гросси назвал разговор "своевременным и важным", однако каких-то конкретных решений по Запорожской АЭС объявлено не было.
Олег Кориков, председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, отметил, что такая ситуация может привести к худшему сценарию.