Блекаут на Чорнобильській АЕС і просування ЗСУ під Добропіллям: новини за 1 жовтня

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 06:30
Блекаут на Чорнобильській АЕС і просування ЗСУ під Добропіллям: новини за 1 жовтня Ілюстративне фото: коротко про те, що сталося 1 жовтня (unplash.com)
Автор: Іван Носальський

Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту через російські удари по енергетиці. Тим часом українські захисники просунулися на Добропільському напрямку.

Більш детально про те, що сталося в середу, 1 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

Чорнобильська АЕС у блекауті через обстріл енергооб'єкта в Славутичі

Унаслідок російського обстрілу енергетичного об'єкта в Славутичі Чорнобильська АЕС опинилася в блекауті.

Фахівці почали працювати над відновленням електропостачання.

Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м, - Сирський

Українські захисники продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку. За минулу добу вони просунулися на відстань до 1400 метрів, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами генерала, він з'їздив до українських захисників на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція.

Шатдаун у США: що це означає, кого торкнеться і чи вплине на Україну

Білий дім 30 вересня оголосив, що робота уряду США зупиниться, оскільки Сенат не підтримав законопроєкт республіканців про тимчасове фінансування до 21 листопада.

РБК-Україна розповідає, що таке шатдаун і як це вплине на США.

Яким буде осінньо-зимовий наступ росіян? Прогноз від Генштабу

Найближчим часом російська армія продовжуватиме зосереджувати зусилля саме на двох напрямках - Покровському і Добропільському, заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов.

При цьому зараз росіяни намагаються встановити повний контроль над населеними пунктами Часів Яр і Торецьк, створити умови для блокування Костянтинівки зі сходу, півдня і заходу, охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Ситуація мегакритична: на Чернігівщині вводять графіки відключення світла

Масовані ворожі обстріли Чернігівщини в середу, 1 жовтня, пошкодили важливі енергетичні об'єкти, що стало причиною масштабного знеструмлення.

Через це в області запроваджують графіки відключень.

Сполучені Штати Америки ЧАЕС Добропілля Збройні сили України Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ
