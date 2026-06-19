"Умоляла о фото". Между Трампом и Мелони случился громкий конфликт после саммита G7

После саммита G7, который состоялся 16 июня во Франции, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Трамп заявил, что Мелони на саммите G7 якобы умоляла его сделать с ней совместное фото.
"Она, видимо, рада, что я с ней поговорил. Мне не пришлось с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы этого не сделал, но мне было ее жалко", - сказал американский лидер в интервью итальянскому телеканалу La7.
Премьер-министр Италии опубликовала в своих соцсетях обращение, в котором опровергает утверждения Трампа.
Она выразила возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.
"Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, потрясена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками. К тому же это не первый раз", - подчеркнула Мелони.
Она также выразила сожаление, что американский президент не проявляет такой же решимости по отношению к врагам США.
"Могу только сказать, что разочаровывает то, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью. Есть одно, о чём он должен помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем", - подчеркнула премьер.
Комментарии Трампа в адрес Мелони возмутили других итальянских чиновников.
В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США, запланированный на 21 и 22 июня.
"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я решил отменить свой визит в Соединенные Штаты", - написал он в соцсети X.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал заявление президента США новым "промахом" Трампа.
"Я не могу представить, чтобы Джорджа Мелони просила кого-то сфотографироваться, даже под принуждением. Зато могу представить, сколько усилий ей стоило отвергнуть то, что сказал Трамп несколько недель назад, ради интересов Италии, Европы и Запада. И я представляю, сколько ей будет стоить не прокомментировать, как того заслуживает, этот новый промах президента США", - сказал Крозетто.
Напомним, 16 июня во Франции состоялся очередной саммит G7.
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7. На нем также присутствовал президент США Дональд Трамп.
После этой встречи страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.
В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков.
Также сообщалось, что перед саммитом, вечером 15 июня, лидеры G7 собрались на ужин и вместе убеждали Трампа, что Россия теряет позиции на фронте, а Украина побеждает. Главный посыл заключался в том, что "раненая" Москва действует из отчаяния.
Кроме того, Зеленский лично показал президенту США фото поврежденного Успенского собора после удара России, и они произвели на него сильное впечатление.
На следующий день Трамп решительно поддержал Украину в совместной декларации "Большой семерки".
Он также похвалил Украину за успехи в войне с Россией.
Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.
На фоне новых заявлений президента США после саммита G7 о войне в Украине в Москве заявили, что европейские лидеры "накачивали" Трампа "вредными идеями".