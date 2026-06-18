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СМИ узнали реакцию Трампа на фото Лавры в огне

10:22 18.06.2026 Чт
2 мин
Фотографии горящей Лавры заставили Трампа занять чёткую позицию по Украине
aimg Елена Чупровская
СМИ узнали реакцию Трампа на фото Лавры в огне Фото: беседа президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Фотографии поврежденного Успенского собора, которые президент Украины Владимир Зеленский лично показал президенту США Дональду Трампу на саммите G7, произвели сильное впечатление на американского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico, которое опросило представителей G7.

По словам трёх представителей G7, которые анонимно пообщались с Politico, увиденное, похоже, тронуло американского президента.

"Я думаю, что он был искренне тронут", - сказал один из дипломатов.

Другой представитель G7 отметил, что решение Зеленского показать эти фото было удачным с психологической точки зрения.

Как Макрон готовил саммит

Зеленский сделал этот шаг не в вакууме - он вписался в более широкую стратегию, которую выстроил президент Франции Эммануэль Макрон как хозяин саммита.

Еще в понедельник вечером лидеры G7 собрались на ужин с видом на Женевское озеро и вместе убеждали Трампа: Россия теряет позиции на фронте, а Украина побеждает.

"Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия не может пересечь линию фронта и даже теряет территорию", - рассказал один из европейских дипломатов.

Главный посыл заключался в том, что "раненная" Москва действует из отчаяния.

"И Россия продолжает нападать на гражданское население, священные места", - добавил он.

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Результат - декларация в поддержку Украины

На следующий день Трамп решительно поддержал Украину в совместной декларации G7.

По мнению представителей G7, именно публикация фотографии Лавры стала последним толчком к такому решению.

В итоге Макрон добился того, на что почти никто не рассчитывал: Трамп взял на себя обязательство предоставить Киеву больше военной поддержки.

Даже премьер-министр Италии Джорджия Мелони признала, что Макрон проделал "замечательную работу в сложный момент на международной арене".

В то же время дипломаты предупредили: никаких гарантий нет. Один телефонный разговор между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным может перечеркнуть все, чего удалось достичь на саммите. Все из-за того, что у Трампа несколько бинарный взгляд на войну России против Украины.

Напомним, в ночь на 15 июня российские беспилотники впервые за время полномасштабной войны нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры.

На видео, опубликованном Национальным заповедником, запечатлен момент попадания дрона и вспыхнувшего после этого пожара.

Как сообщало РБК-Украина, после атаки на Лавру Папа Римский Лев XIV призвал молиться о завершении войны, назвав разрушение церквей и культурного наследия преступлением против человечества.

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