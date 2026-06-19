"Благала про фото". Між Трампом та Мелоні стався гучний конфлікт після саміту G7

Трамп заявив, що Мелоні на саміті G7 нібито благала його зробити з нею спільне фото.

"Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити. Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", - сказав американський лідер в інтерв’ю італійському телеканалу La7.

Прем'єр Італії опублікувала у своїх соцмережах звернення, у якому спростовує твердження Трампа.

Вона висловила обурення коментарями президента США та його ставленням до союзників.

"Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж це не вперше", - наголосила Мелоні.

Вона також висловила жаль, що американський президент не є таким рішучим щодо ворогів США.

"Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю. Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо", - наголосила прем'єр.

Коментарі Трампа в бік Мелоні обурили інших італійських посадовців.

Зокрема, глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до США, запланований на 21 та 22 червня.

"Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні ображають всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів", - написав він у соцмережі X.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав заяву президента США новим "промахом" Трампа.

"Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США", - сказав Крозетто.