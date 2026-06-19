"Благала про фото". Між Трампом та Мелоні стався гучний конфлікт після саміту G7

Після саміту G7, який відбувся 16 червня у Франції, між президент США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні стався конфлікт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Трамп заявив, що Мелоні на саміті G7 нібито благала його зробити з нею спільне фото.
"Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити. Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", - сказав американський лідер в інтерв’ю італійському телеканалу La7.
Прем'єр Італії опублікувала у своїх соцмережах звернення, у якому спростовує твердження Трампа.
Вона висловила обурення коментарями президента США та його ставленням до союзників.
"Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж це не вперше", - наголосила Мелоні.
Вона також висловила жаль, що американський президент не є таким рішучим щодо ворогів США.
"Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю. Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо", - наголосила прем'єр.
Коментарі Трампа в бік Мелоні обурили інших італійських посадовців.
Зокрема, глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував свій візит до США, запланований на 21 та 22 червня.
"Серйозні та образливі висловлювання президента Трампа на адресу прем'єр-міністра Джорджі Мелоні ображають всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів", - написав він у соцмережі X.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав заяву президента США новим "промахом" Трампа.
"Я не можу уявити, щоб Джорджа Мелоні просила когось сфотографуватися, навіть під примусом. Натомість можу уявити, скільки зусиль їй коштувало відкинути те, що сказав Трамп кілька тижнів тому, заради інтересів Італії, Європи та Заходу. І я уявляю, скільки їй коштуватиме не прокоментувати, як того заслуговує, цей новий промах президента США", - сказав Крозетто.
Нагадаємо, 16 червня у Франції відбувся черговий саміт G7.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні G7. На ньому також був присутній й президент США Дональд Трамп.
Після цієї зустрічі країни G7 опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що вони досягли згоди щодо низки питань, пов’язаних з Україною.
Зокрема, сторони домовилися про збільшення поставок Україні засобів ППО, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів.
Також повідомлялося, що перед самітом, ввечері 15 червня, лідери G7 зібралися на вечерю і разом переконували Трампа, що Росія втрачає позиції на фронті, а Україна перемагає. Головний меседж полягав у тому, що "поранена" Москва діє з відчаю.
Окрім того, Зеленський особисто показав президенту США фото пошкодженого Успенского собору після удару Росії і вони його вразили.
Наступного дня Трамп рішуче підтримав Україну у спільній декларації G7.
Він також похвалив Україну за успіхи у війні з Росією.
Окрім того, ЗМІ повідомили, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні.
На тлі нових заяв президента США після саміту G7 про війну в Україні у Москві заявили, що європейські лідери "накачували" Трампа "шкідливими ідеями".