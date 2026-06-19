"Умоляла о фото". Между Трампом и Мелони случился громкий конфликт после саммита G7

После саммита G7, который состоялся 16 июня во Франции, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Трамп заявил, что Мелони на саммите G7 якобы умоляла его сделать с ней совместное фото.

"Она, видимо, рада, что я с ней поговорил. Мне не пришлось с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы этого не сделал, но мне было ее жалко", - сказал американский лидер в интервью итальянскому телеканалу La7.

Премьер-министр Италии опубликовала в своих соцсетях обращение, в котором опровергает утверждения Трампа.

Она выразила возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

"Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, потрясена. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов так ведет себя со своими союзниками. К тому же это не первый раз", - подчеркнула Мелони.

Она также выразила сожаление, что американский президент не проявляет такой же решимости по отношению к врагам США.

"Могу только сказать, что разочаровывает то, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью. Есть одно, о чём он должен помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем", - подчеркнула премьер.

Комментарии Трампа в адрес Мелони возмутили других итальянских чиновников.

В частности, глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США, запланированный на 21 и 22 июня.

"Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я решил отменить свой визит в Соединенные Штаты", - написал он в соцсети X.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал заявление президента США новым "промахом" Трампа.

"Я не могу представить, чтобы Джорджа Мелони просила кого-то сфотографироваться, даже под принуждением. Зато могу представить, сколько усилий ей стоило отвергнуть то, что сказал Трамп несколько недель назад, ради интересов Италии, Европы и Запада. И я представляю, сколько ей будет стоить не прокомментировать, как того заслуживает, этот новый промах президента США", - сказал Крозетто.