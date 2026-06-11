ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

У бизнесмена Василия Веселого прошли обыски, - источники

14:19 11.06.2026 Чт
2 мин
Он якобы фигурирует на "пленках Миндича"
aimg Татьяна Степанова aimg Юлия Акимова
У бизнесмена Василия Веселого прошли обыски, - источники Фото: бизнесмен Василий Веселый (vasylveselyy.blogspot.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В четверг, 11 июня, правоохранители провели обыски у бизнесмена Василия Веселого.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как сообщили собеседники, у предпринимателя прошли следственные действия. На данный момент его не задерживали и подозрение не объявляли.

По данным СМИ, Веселый якобы фигурирует на так называемых "пленках Миндича".

Читайте также: У Зеленского впервые отреагировали на сливы "пленок Миндича" в СМИ

Дело "Мидас" и пленки Миндича

Напомним, осенью прошлого года НАБУ и САП в рамках дела "Мидас" разоблачили коррупционную схему в энергетике. Как выяснили правоохранители, преступная группа брала откаты у компаний, которые выполняют заказы "Энергоатома".

Позже, по данным НАБУ и САП, деньги, которые преступники получали незаконным путем, отмывали в специальном офисе в центре Киева.

Одним из основных фигурантов дела оказался бизнесмен Тимур Миндич, который ранее был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Известно, что Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков. Следователи также пришли к бывшему министру энергетики Герману Галущенко и компании "Энергоатом".

Следствие называет ключевыми фигурантами Миндича ("Карлсон") и бизнесмена Александра Цукермана ("Шугармен").

По данным правоохранителей, в течение 2025 года Миндич, по данным САП, влиял на Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Кроме того, бывший министр национального единства Алексей Чернышов получил подозрение в незаконном обогащении, ему избрали меру пресечения. За Чернышова уже успели внести залог. Еще семерым участникам схемы НАБУ также сообщило о подозрениях.

На фоне операции были уволены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Напомним, недавно бывший глава ОП Андрей Ермак получил подозрение по делу "Династия". По информации НАБУ и САП, преступная группа "отмывала" деньги через строительство элитной недвижимости в селе Козин под Киевом.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 млн гривен.

В ходе расследования НАБУ обнародовало пленки с участием Миндича и других известных деятелей Украины.

Недавно "Украинская правда" обнародовала новые сливы "пленок Миндича".

Как утверждает издание, Умеров и Миндич якобы обсуждали возможность продажи компании Fire Point, которая производит ракеты и беспилотники, инвесторам.

В пресс-службе Умерова отметили, что подлинность пленок все еще нужно установить. Этим займутся правоохранители.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Коррупция
Новости
Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ
Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват