У Зеленского впервые отреагировали на сливы "пленок Миндича" в СМИ

Украинские власти не будут принимать фундаментальные решения только на основании новых сливов "пленок Тимура Миндича" в СМИ.

Как передает РБК-Украина , об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона.

Возможность отставки Умерова

У Подоляка спросили, возможна ли отставка секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который фигурирует на "пленках Миндича".

"Если мы будем принимать фундаментальное решение на основании публикации "транскрипций", как вы говорите, ну это немного будет странно для системы управления, это первое. И второе, Умеров дал развернутый ответ на те упреки, которые есть. Он хочет выяснить подлинность этого транскрипта и так далее", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Он напомнил, что Умеров хочет выяснить:

как "транскрипции" оказались в открытом доступе;

насколько пленки аутентичные;

не вырваны ли слова из контекста.

Отдельно Подоляк добавил, что, по его мнению, Умеров является эффективным переговорщиком со странами Ближнего Востока, а также США.

Также советник руководителя ОП считает, что скандал не влияет на позиции Умерова на переговорах.

Реакция Запада

Отвечая на вопрос о том, почему западные союзники не реагируют на скандал так активно, как во время протестов в 2025 году, когда украинцы выступили против ликвидации независимости НАБУ, Подоляк заявил о разнице между политическими концепциями и уголовным процессом.

"Появилась определенная информация в рамках расследования, которое пока не привело к вынесению судебных приговоров, и мы должны дать здесь какую-то политическую оценку. А как это тогда будет, знаете, рассматриваться? Это будет тогда рассматриваться как безусловное… прямое вмешательство в правоохранительный процесс", - сказал он.

Параллели с США и "файлами Эпштейна"

Подоляк подчеркнул, что ни европейские, ни американские чиновники не станут делать официальные заявления относительно материалов расследования, пока оно продолжается. Он привел пример правосудия в США.

"Никто из европейцев или американцев точно этого делать не будет. Когда Минюст Соединенных Штатов говорит о "файлах Эпштейна"... никто же не вмешивается и не говорит: "это печатайте, а это не печатайте", хотя попытки были", - добавил он.