У бізнесмена Василя Веселого пройшли обшуки, - джерела
У четвер, 11 червня, правоохоронці провели обшуки у бізнесмена Василя Веселого.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
Як повідомили співрозмовники, у підприємця відбулися слідчі дії. Наразі його не затримували і підозру не оголошували.
За даними ЗМІ, Веселий нібито фігурує на так званих "плівках Міндіча".
Справа "Мідас" та плівки Міндіча
Нагадаємо, восени минулого року НАБУ і САП у рамках справи "Мідас" викрили корупційну схему в енергетиці. Як з'ясували правоохоронці, злочинна група брала відкати у компаній, які виконують замовлення "Енергоатому".
Пізніше, за даними НАБУ і САП, гроші, які злочинці отримували незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі в центрі Києва.
Одним з основних фігурантів справи виявився бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського.
Відомо, що Міндіч виїхав з України кілька годин до обшуків. Слідчі також прийшли до колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".
Слідство називає ключовими фігурантами Міндіча ("Карлсон") та бізнесмена Олександра Цукермана ("Шугармен").
За даними правоохоронців, протягом 2025 року Міндіч, за даними САП, впливав на Галущенка та колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.
Крім того, колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні, йому обрали запобіжний захід. За Чернишова вже встигли внести заставу. Ще сімом учасникам схеми НАБУ також повідомило про підозри.
На тлі операції було звільнено міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.
Нагадаємо, нещодавно колишній глава ОП Андрій Єрмак отримав підозру у справі "Династія". За інформацією НАБУ і САП, злочинна група "відмивала" гроші через будівництво елітної нерухомості в селі Козин під Києвом.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 140 млн гривень.
У ході розслідування НАБУ оприлюднило плівки з участю Міндіча та інших відомих діячів України.
Нещодавно "Українська правда" оприлюднила нові зливи "плівок Міндіча".
Як стверджує видання, Умєров і Міндіч нібито обговорювали можливість продажу компанії Fire Point, яка виробляє ракети і безпілотники, інвесторам.
У прес-службі Умєрова зазначили, що автентичність плівок усе ще потрібно встановити. Цим займуться правоохоронці.