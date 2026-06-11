У бізнесмена Василя Веселого пройшли обшуки, - джерела

Справа "Мідас" та плівки Міндіча

Нагадаємо, восени минулого року НАБУ і САП у рамках справи "Мідас" викрили корупційну схему в енергетиці. Як з'ясували правоохоронці, злочинна група брала відкати у компаній, які виконують замовлення "Енергоатому".

Пізніше, за даними НАБУ і САП, гроші, які злочинці отримували незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі в центрі Києва.

Одним з основних фігурантів справи виявився бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше був бізнес-партнером президента Володимира Зеленського.

Відомо, що Міндіч виїхав з України кілька годин до обшуків. Слідчі також прийшли до колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".

Слідство називає ключовими фігурантами Міндіча ("Карлсон") та бізнесмена Олександра Цукермана ("Шугармен").

За даними правоохоронців, протягом 2025 року Міндіч, за даними САП, впливав на Галущенка та колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Крім того, колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні, йому обрали запобіжний захід. За Чернишова вже встигли внести заставу. Ще сімом учасникам схеми НАБУ також повідомило про підозри.