"История может затянуться". Зачем комендатура в Курской области и надолго ли там Украина

Украина в рамках наступательной операции в Курской области создала первую военную комендатуру на территории Российской Федерации. Ее возглавил генерал Эдуард Москалев, а находиться она будет в подконтрольном городе Суджа.

О том, зачем Украине комендатура в Курской области и надолго ли туда зашли Вооруженные силы, - в материале РБК-Украина .

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Зачем Украина создала военную комендатуру в Курской области

Вооруженные силы Украины продолжают расширять площадь операции в Курской области. Поступают сообщения о взятии под контроль новых населенных пунктов.

Согласно подсчетам российского издания "Агентство", с понедельника зона боев выросла на 10% с примерно 1050 до 1150 квадратных километров. Такую же цифру вчера называл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, с 6 августа войска продвинулись на 35 километров вглубь и взяли под контроль 82 населенных пункта.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что не вся территория внутри заявленного продвижения под полным контролем. Украинский проект DeepState отмечает 507,76 кв. километров "синей зоной" (контроль) и почти 641 кв. километров "серой". В сумме эти цифры близки к официальным цифрам.

Фото: вероятная карта боевых действий в Курской области (t.me/agentstvonews)

Сообщается о продвижении на районный центр Коренево. По данным "Z-военкоров", там разбита большая колонна, как было ранее под Рыльском. Подтверждений этому пока нет. Хотя в украинских пабликах уже появились фото бойца ВСУ в западной части Коренево. Контроль над ним заблокирует россиянам дорогу на Рыльск. А украинский контроль над Рыльском отрежет от поддержки целый ряд пограничных пунктов в данном районе.

Основной прирост зоны боев проходит на границах Суджанского и Беловского, Кореневского и Глушковского районов Курской области. И судя по тому, что число населенных пунктов растет, встал вопрос о том, как эффективно их контролировать и обезопасить тысячи мирных жителей.

Как говорил омбудсмен Дмитрий Лубинец, на совещании с президентом Владимиром Зеленским еще 14 августа обсуждали создание военных комендатур. По его словам, вопрос обсуждался на основании международного права.

Отметим, военная комендатура - это орган, который действует в определенном регионе и отвечает за околовоенные моменты. Как правило, сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах и так далее.

Вчера главком Сырский объявил о создании комендатуры для обеспечения порядка и первоочередных потребностей гражданских на подконтрольной части Курской области. Как уточнил Зеленский, создается она в "освобожденном городе Суджа".

Ключевое - страна, которая осуществляет контроль над той или иной территорией другого государства, отвечает за все, что на ней происходит, объясняет эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Поэтому очевидно, что Украина, как ответственный участник мирового сообщества, в соответствии с Женевской конвенцией создает комендатуру. Главной задачей которой будет обеспечение насущных потребностей местных жителей", - объяснил он РБК-Украина.

По его словам, в зоне ответственности комендатуры - медикаменты, базовые вещи санитарного и гуманитарного характера, вода, продукты питания и так далее.

"И, соответственно, нужно обезопасить людей от вражеских ракет, дронов, снарядов и мин, потому что там ведутся активные боевые действия. Вопрос безопасности гражданского населения и прочих некомбатантов очень важен. Думаю, для реализации этой функции и создается комендатура", - добавил собеседник.

Отметим, согласно международному гуманитарном праву, именно Украина должна осуществлять управление на подконтрольной территории другого государства. Причем такое управление будет временным (пока осуществляется контроль), то есть его нельзя передавать, например, российским оппозиционерам.

Что известно о коменданте Суджи и его задачах

Военную комендатуру в Судже Курской области возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. И он в определенном смысле вошел в историю, поскольку стал первым комендантом, который представляет украинскую власть на российской территории.

Москалев родился в 1973 году. В середине 2000-х окончил Национальную академию оборону. Согласно данным из открытых источников, в 2012 году возглавлял 300-й учебный танковый полк 169-го учебного центра Сухопутных войск ("Десна", Черниговская область).

В сентябре 2014 года тогда еще полковник Москалев получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Это говорит о том, что он с первых месяцев гибридной российской агрессии участвовал в боях на Донбассе.

Звание генерал-майора получил в августе 2018 года. В марте 2022-го после начала полномасштабного вторжения России президент Владимир Зеленский назначил на тот момент начальника оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ командующим Объединенных сил. Фактически тогда же он возглавил украинскую группировку войск на востоке страны и получил орден Хмельницкого II степени.

С должности командующего Объединенных сил был уволен в феврале 2023 года. После чего возглавлял оперативно-стратегическую группировку войск "Одесса", оперативно-тактическую группировку "Донецк", а затем снова вернулся в Одессу.

Никто не знает, почему комендантом Суджи назначили именно Москалева, пишет "BBC News Украина" со ссылкой на источники, и подчеркивает, что "даже в Генштабе шутят, что поводом могла стать фамилия".

Владислав Селезнев соглашается: есть некая ирония в том, что генерал Москалев станет "первым украинским комендантом на москальской территории" в Курской области. При этом,по его словам, генерал не будет отвечать за вопросы, напрямую связанные с военными действиями.

"Военными вопросами занимаются Вооруженные силы Украины, силы и средства, проводящие все эти вещи. А функционал коменданта сводится к реализации пространства безопасности для жителей подконтрольной территории", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область

То, что Украина вводит военную комендатуру в Судже и берет на себя вопросы безопасности гражданских, говорит о том, что Вооруженные силы не собираются быстро выходить из Курской области. Но о том, что наши войска там надолго, свидетельствует и другой фактор - создание инженерно-фортификационных сооружений, подчеркивает Селезнев.

"Наши войска роют окопы, сооружают блиндажи и минируют опасные направления. То есть создают все необходимое, чтобы вести долговременную оборонную операцию", - отметил эксперт.

Как долго она продлится, спрогнозировать сложно. Все зависит от ресурсов украинской армии и российских войск.

"Здесь нельзя делать никаких прогнозов. Если россияне подтянут большое количество резервов и пойдут в наступление, мы, соответственно, будем вынуждены перейти в маневренную оборону. А если они не смогут, и у нас будет достаточно ресурсов, думаю, вся эта история может довольно серьезно затянуться. Не только на месяц-два, а на гораздо дольше", - считает собеседник.

По его словам, сейчас слишком много факторов неопределенности. Во-первых, неизвестно, какие ресурсы готовы привлечь ВСУ для удержания и поддержки Курского плацдарма. Во-вторых, непонятно, на что готова российская армия для его ликвидации.

"Поэтому пока, я думаю, не стоит строить каких-либо предположений", - подытожил Селезнев.

При подготовке текста использовались: данные о продвижении ВСУ в Курской области, заявления президента Владимира Зеленского, главкома Александра Сырского, омбудсмена Дмитрия Лубинца, публикация "BBC News Украина", комментарии военного эксперта Владислава Селезнева.