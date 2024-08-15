ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы ССО в Курской области уничтожили десяток россиян за одну операцию (видео)

Курская область, Россия, Четверг 15 августа 2024 18:42
UA EN RU
Бойцы ССО в Курской области уничтожили десяток россиян за одну операцию (видео) Архивное фото: бойцы ССО (ссо-mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы группы специального назначения ССО уничтожили в Курской области десяток россиян за одну операцию. Ликвидацию оккупантов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как отмечается, во время проведения специальных действий в тылу противника в Курской области операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ.

Часть из них пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССПО.

"Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках", - добавили в ССО.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, уже больше недели украинские войска проводят военную операцию в Курской области РФ. Ее цель - защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские бойцы в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).

К тому же россияне активно сдаются в плен. В частности, сегодня стало известно, что бойцам СБУ удалось взять в плен сразу 102 российских солдат, среди них - кадыровские воины из подразделения "Ахмат".

Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 15 августа - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Силы специальных операций Война в Украине
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций