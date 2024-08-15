Украина создала военную комендатуру в Курской области, ее возглавил генерал Москалев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, на территории Курской области было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.

"Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев", - рассказал Сырский.

Он отметил, что с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 километров. Под контроль взято 1150 квадратных километров и 82 населенных пункта. Ситуация там контролируется.