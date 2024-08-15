Украина создала военную комендатуру в Курской области, ее возглавил генерал Москалев
Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время Ставки верховного главнокомандующего.
По его словам, на территории Курской области было завершено поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах.
"Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев", - рассказал Сырский.
Он отметил, что с начала операции на территории Курской области украинские войска продвинулись в оборону противника на 35 километров. Под контроль взято 1150 квадратных километров и 82 населенных пункта. Ситуация там контролируется.
Что происходит в Курской области
С 6 августа в Курской области проходит спецоперация Вооруженных сил Украины. Это официально подтвердил президент Зеленский 12 августа.
14 августа Сырский заявил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров. Тогда же Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области и возможности создания военных комендатур.
Сегодня стало известно, чтобойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области, среди которых – воины кадыровского подразделения "Ахмат".
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