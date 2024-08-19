Бойцы ССО показали, как уничтожают противника в Курской области (видео)
Украинские бойцы Сил специальных операций продемонстрировали, как уничтожают противника во время операции на территории Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.
Отмечается, что российские военные пытаются скрыться в районах промзон, на оборудованных позициях и в гражданских домах местных жителей.
Украинские воины одного из подразделений ССО Украины в обнародованном видео показывают только часть своей работы. Они занимаются обнаружением и уничтожением вражеских сил.
"Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника", - говорится в сообщении.
Бои в Курской области
Началась третья неделя операции украинских военных на территории Курской области. В настоящее время около 82 российских населенных пунктов были взяты под контроль ВСУ.
Целью операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны. Во время нее ВСУ успешно уничтожают российские мосты, что делает невозможным уход российских военных из районов окружения, а также усложняет их логистику.
Международный институт по изучению войны в недавнем отчете заявил, что Россия перебросила с фронтов в Украине около 5000 своих солдат, чтобы попытаться "отбить" территории в Курской области.
В то же время Великобритания решила официально признать факт того, что во время операции украинские военнослужащие используют ее оружие.
РБК-Украина сообщало, что сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли допустил изменение хода войны, связанное с наступлением ВСУ в Курской области РФ.
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