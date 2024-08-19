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Бійці ССО показали, як знищують противника в Курській області (відео)

Понеділок 19 серпня 2024 09:12
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Бійці ССО показали, як знищують противника в Курській області (відео) Фото: наступ на Курську область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Українські бійці Сил спеціальних операцій продемонстрували те, як знищують противника під час операції на території Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що російські військові намагаються сховатися в районах промзон, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках місцевих жителів.

Українські воїни одного з підрозділів ССО України в оприлюдненому відео показують лише частину своєї роботи. Вони займаються виявленням та знищенням ворожих сил.

"Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених - щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника", - йдеться у дописі.

Бої у Курській області

Почався третій тиждень операції українських військових на території Курської області. Наразі близько 82 російських населених пунктів були взяті під контроль ЗСУ.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони. Під час неї ЗСУ успішно знищують російські мости, що унеможливлює відхід російських військових із районів оточення, а також ускладнює їх логістику.

Міжнародний інститут з вивчення війни у нещодавньому звіті заявив, що Росія перекинула з фронтів в Україні близько 5000 своїх солдатів, щоб спробувати "відбити" території у Курської області.

Водночас Великобританія вирішила офіційно визнати факт того, що під час операції українські військовослужбовці використовують її зброю.

РБК-Україна повідомляло, що сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі допустив змінення ходу війни, яке пов'язане із наступом ЗСУ у Курській області РФ.

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Курська область Сили спеціальних операцій
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