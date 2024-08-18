Правительство Британии под руководством Кира Стармера сознательно не скрывает, что поставляет оружие для операции ВСУ в Курской области

Издание отмечает, что на прошлой неделе Стармер и министр обороны Джон Хили решили не столько сменить политику поддержки Украины, сколько изменить тон и более открыто признавать степень участия Британии. Примером может быть то, что в наступлении используются британские танки Challenger 2.

"Никакой застенчивости поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности относительно поддержки Британии в этот критический момент, а робкий или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать именно об этом. Мы должны гордиться тем, что пожертвовали технику, которая помогает Украине обороняться", — цитирует газета один из источников в аппарате британского правительства.

Политики Британии считают, что это убедит союзников помогать Украине больше. Кроме того, даст британскому обществу понять, что безопасность и экономическое благополучие страны зависит от событий на поле боя.

The Sunday Times отмечает, что танки не единственное британское оружие, которое применяют ВСУ в Курской области. Украинские военные используют также дроны, но их тип не уточняется. До этого было известно об использовании дронов Malloy, но они не боевые, а предназначены для снабжения войск или эвакуации военных.

Также издание отмечает, что правительство Британии хочет разрешить применять ракеты Storm Shadow по военным целям на территории России, однако этому мешает позиция партнеров, участвующих в их производстве. В частности, речь идет о Франции и США.

Британские министры считают, что их союзники до сих слишком боятся "эскалации", и напрасно. Британцы не верят, что Россия применит ядерное оружие, даже тактическое, а на риторику, звучащую в Москве, не обращают внимания.