Биткоин пробил новую рекордную отметку: сколько он теперь стоит

Начиная с 4 октября, биткоин растет восьмую сессию подряд благодаря тому, что растут акции США и есть высокий спрос со стороны институциональных инвесторов. Также фиксируется приток средств в биржевые фонды биткоинов.

Отмечается, что биткоин достиг рекордного значения в воскресенье, 5 октября, торгуясь по 125 245,57 доллара за единицу - это рост на 2,7%. Предыдущий рекорд составлял 124 480 долларов за единицу, и был установлен в середине августа.

Отметим, еще в начале января этого года было известно, что в течение 2024 года биткоин вырос более чем вдвое. 5 декабря 2024 года стоимость криптовалюты достигла исторической отметки в 100 тысяч долларов. Однако есть вероятность, что его цена продолжит расти и в 2025 году.

Уже 11 июля 2025 года курс биткоина побил исторический рекорд и достиг 117,6 тысячи долларов за единицу. Следующий ценовой рекорд монеты был побит в августе.

На цене биткоина отразилось то, что с начала марта 2025 года президент США Дональд Трамп поручил начать работу над созданием стратегического резерва криптовалюты. Еще до этого он неоднократно анонсировал, что США станут "криптовалютной столицей" мира. Именно поэтому биткоин начал становиться все более привлекательным для инвесторов.