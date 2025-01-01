Bitcoin может вырасти еще вдвое в течение 2025 года

В течение 2024 года Bitcoin вырос более чем вдвое. Однако есть вероятность, что его цена продолжит расти и в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В начале этого месяца крупнейшая и самая известная в мире криптовалюта достигла 100 000 долларов. Однако, по мнению аналитиков, в 2025 году цены на Bitcoin поднимутся еще больше чем в течение прошлого.

"Мы по-прежнему убеждены, что 100 000 долларов - это не окончательная веха. Мы ожидаем, что биткойн достигнет максимума цикла в 200 000 долларов в конце 2025 года", - написали аналитики брокерской компании Bernstein.

Брокерская компания заявила, что, по их мнению, Bitcoin имеет потенциал стать главным активом нового времени, постепенно заменив золото в течение следующего десятилетия.

Они также считают, что криптовалюта станет важной частью институционального распределения активов и стандартом для корпоративного управления казначейством.