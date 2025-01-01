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Bitcoin может вырасти еще вдвое в течение 2025 года

Среда 01 января 2025 16:54
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Bitcoin может вырасти еще вдвое в течение 2025 года Фото: Bitcoin может вырасти еще вдвое в течение 2025 года (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение 2024 года Bitcoin вырос более чем вдвое. Однако есть вероятность, что его цена продолжит расти и в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В начале этого месяца крупнейшая и самая известная в мире криптовалюта достигла 100 000 долларов. Однако, по мнению аналитиков, в 2025 году цены на Bitcoin поднимутся еще больше чем в течение прошлого.

"Мы по-прежнему убеждены, что 100 000 долларов - это не окончательная веха. Мы ожидаем, что биткойн достигнет максимума цикла в 200 000 долларов в конце 2025 года", - написали аналитики брокерской компании Bernstein.

Брокерская компания заявила, что, по их мнению, Bitcoin имеет потенциал стать главным активом нового времени, постепенно заменив золото в течение следующего десятилетия.

Они также считают, что криптовалюта станет важной частью институционального распределения активов и стандартом для корпоративного управления казначейством.

Напомним, что 5 декабря стоимость Bitcoin достигла исторической отметки в 100 тысяч долларов.

Заметим, что аналитик и эксперт Traders Union Антон Харитонов предсказал этот рост задолго до его начала. Он также уже заявлял, что во второй половине 2025 года Bitcoin может достичь 200 тысяч долларов.

Более того, Харитонов прогнозирует, что к 2030 году биткоин может достичь 1 млн долларов.

РБК-Украина в отдельном материале рассказало, как биткоин изменил мир, и изменит ли он Украину.

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