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Биткоин обновил новый исторический максимум

Пятница 11 июля 2025 02:11
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Биткоин обновил новый исторический максимум Фото: Биткоин вырос до 116 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Криптовалюта Bitcoin побила очередной исторический рекорд. Ее стоимость превысила 116 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

Согласно данным торгов на бирже, стоимость Bitcoin составляла около 116 069 долларов. Она выросла более чем на 4%.

Примечательно, что цена Ethereum также выросла на более чем 7%, - до 2965. Другие криптовалюты тоже показывают рост.


Биткоин обновил новый исторический максимум

Рекордные курсы Bitcoin

В мае стоимость Bitcoin на бирже превысила рекордные 109 тысяч долларов. Такой максимум был достигнут после того, как в мае спотовые биржевые фонды поглотили 3,6 млрд долларов чистого притока.

Незадолго до этого криптовалюта впервые за несколько месяцев преодолела отметку в 100 тысяч долларов. Она продемонстрировала рост более чем на 3% за один день.

В последние дни Bitcoin также показывал стабильный рост. 10 июня криптовалюта выросла в цене до 111 тысяч долларов, а накануне ее стоимость была еще выше.

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