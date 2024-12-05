Биткоин взлетел до 100 тысяч долларов: прогноз эксперта

Стоимость биткоина 5 декабря достигла исторической отметки в 100 тысяч долларов. Среди тех, кто предсказал этот рост задолго до его начала, был аналитик и эксперт Traders Union Антон Харитонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения эксперта.

Прогноз, который удивил многих

В октябре Харитонов обосновал вероятность роста курса BTC до 100 тысяч долларов в ближайшие месяцы. Тогда такой прогноз казался многим чересчур смелым. На момент публикации стоимость актива составляла лишь 67 тысяч долларов.

Ключевыми аргументами Харитонова касательно будущего взрывного роста главного цифрового актива стали:

Снижение процентных ставок: он прогнозировал снижение на 50-75 б. п. до конца 2024 года.

Активность институциональных инвесторов: вложения в продукты на основе криптовалют становятся более популярными у корпораций и пенсионных фондов.

Финансовое положение майнеров: рост курса позволит снизить давление продаж и ускорить ценовое ралли криптовалюты.

Реакция общественности

Цена в 100 тысяч долларов казалась недостижимой, особенно на фоне волатильности рынка. Однако Харитонов предоставил детальный анализ, обосновывающий его предположения. В социальных сетях появились отзывы инвесторов, которые последовали его советам.

"Антон Харитонов - один из немногих экспертов, кто на практике подтверждает свое понимание рынка. Я использую волны Эллиотта в своем анализе, и когда наши выводы совпадают, вероятность того, что сделка будет успешной, значительно возрастает", - отметил криптоаналитик Викторас Карапетянц.

Что дальше?

Теперь, когда прогноз Харитонова оправдался, его сделки и аналитические заметки вызывают интерес даже у скептически настроенных инвесторов. Однако сам аналитик отмечает, что крипторалли еще далеко до завершения.

Его цель на вторую половину 2025 года – биткоин по 200 тысяч долларов. Основными факторами роста стоимости цифрового актива, по его мнению, станут либерализация крипторегулирования администрацией президента США Дональда Трампа (в том числе, смена руководства Комиссии по ценным бумагам (SEC), приток капитала в биткоин-ETF и дальнейшее снижение ставок ФРС в 2025 году. Также Харитонов прогнозирует, что к 2030 году биткоин может достичь 1 млн долларов.

Аналитик ожидает роста FOMO на рынке, особенно у розничных инвесторов. Поэтому среднесрочные перспективы крипторынка остаются бычьими.