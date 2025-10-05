ua en ru
Біткойн пробив нову рекордну позначку: скільки він тепер коштує

США, Неділя 05 жовтня 2025 17:13
Біткойн пробив нову рекордну позначку: скільки він тепер коштує Ілюстративне фото: біткойн сильно зріс в ціні з початку року (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Біткойн вранці 5 жовтня пробив чергову рекордну позначку вартості. Його ціна перевищила 125 тисяч доларів за одну монету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters. ​

Зазначається, що біткойн досяг рекордного значення у неділю, 5 жовтня, торгуючись по 125 245,57 долара за одиницю - це зростання на 2,7%. Попередній рекорд становив 124 480 доларів за одиницю, та був встановлений в середині серпня.

Починаючи з 4 жовтня, біткойн зростає восьму сесію поспіль завдяки тому, що ростуть акції США та є високий попит з боку інституційних інвесторів. Також фіксується приплив коштів у біржові фонди біткойнів.

Зазначимо, ще на початку січня цього року було відомо, що протягом 2024 року біткойн зріс більш ніж удвічі. 5 грудня 2024 року вартість криптовалюти досягла історичної позначки в 100 тисяч доларів. Однак є ймовірність, що його ціна продовжить рости й у 2025 році.

Вже 11 липня 2025 року курс біткойна побив історичний рекорд та досяг 117,6 тисячі доларів за одиниць. Наступний ціновий рекорд монети був побитий у серпні.

На ціні біткойна відбилося те, що з початку березня 2025 року президент США Дональд Трамп доручив розпочати роботу над створенням стратегічного резерву криптовалюти. Ще до цього він неодноразово анонсував, що США стануть "криптовалютною столицею" світу. Саме тому біткойн почав ставати все привабливішим для інвесторів.

