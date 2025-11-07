Возле ЗАЭС установили локальное перемирие для проведения ремонтных работ, - МАГАТЭ
Вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС установили локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как сообщили в агентстве, утром 7 ноября началось разминирование и другие подготовительные работы вблизи поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, связь которой с электростанцией была прервана шесть месяцев назад.
Ожидается, что 8 ноября специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить подключение "Ферросплавная-1" к станции в течение ближайших дней.
В МАГАТЭ отметили, что это предоставит станции доступ к двум линиям электропередачи после ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 кВ в прошлом месяце.
"Очевидно, что недостаточно иметь только одну линию электропередачи для станции, которая до войны имела десять. После интенсивных и сложных консультаций с российской федерацией и Украиной мы договорились о новом окне перемирия, которое позволит провести дополнительные ремонтные работы", - заявил Гросси.
Он отметил, что представители МАГАТЭ, которые базируются на ЗАЭС, будут следить за новыми ремонтными работами.
Блэкаут на ЗАЭС
Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил об уже десятом с начала полномасштабного вторжения блэкауте на Запорожской атомной электростанции.
По данным компании, оккупанты намеренно не подключают ЗАЭС к украинской энергосистеме.
Единственная внешняя линия электропередач, обеспечивавшая связь станции с энергосетями Украины, перестала работать. Из-за этого атомная станция перешла на аварийное питание от дизельных генераторов.
Специалисты предупреждали, что подобная ситуация создает угрозу ядерной аварии, ведь внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения реакторов.
Питание Запорожской АЭС восстановили только через месяц.
18 октября на ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач после блэкаута.